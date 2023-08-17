Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому от занимаемых должностей будут освобождены все руководители областных территориальных центров комплектования и соцподдержки (военкомы) ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому от занимаемых должностей будут освобождены все руководители областных территориальных центров комплектования и соцподдержки (военкомы) ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

В тексте указа подчеркивается, что он основан на решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 11 августа 2023 года. В ходе заседания секретарь СНБО Алексей Данилов рекомендовал назначать на должности военкомов лиц офицерского состава, которые участвуют в боевых действиях.

До этого Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие, не имеющие специального высшего образования, но служившие на протяжении полугода, в период действия военного положения, смогут получать офицерские звания.