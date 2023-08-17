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Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому от занимаемых должностей будут освобождены все руководители областных территориальных центров комплектования и соцподдержки (военкомы) ВСУ.
В регионе
17 августа 2023 г. 17:20
Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому от занимаемых должностей будут освобождены все руководители областных территориальных центров комплектования и соцподдержки (военкомы) ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

В тексте указа подчеркивается, что он основан на решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 11 августа 2023 года. В ходе заседания секретарь СНБО Алексей Данилов рекомендовал назначать на должности военкомов лиц офицерского состава, которые участвуют в боевых действиях.

До этого Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие, не имеющие специального высшего образования, но служившие на протяжении полугода, в период действия военного положения, смогут получать офицерские звания.

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