Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании ряда сельских, поселковых и городских военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, которые в настоящее время захвачены российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании ряда сельских, поселковых и городских военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, которые в настоящее время захвачены российскими войсками.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно указу, в Каховском районе образовываются Аскания-Новая, Великолепетисская, Верхнерогачицкая и Горностаевская поселковые военные администрации, а также Зеленоподская сельская военная администрация.

В Бериславском районе создаются Борозенская и Миловская сельские, а также Калиновская поселковая военная администрация. В Скадовском районе - Мирненская поселковая и Новониколаевская сельская военные администрации. В Геническом районе - Новотроицкая поселковая военная администрация.

В Херсонском районе создаются Великокопановская, Станиславская и Юбилейная сельские военные администрации, а также Херсонская городская военная администрация.

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить согласно Закона Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций… Указ вступает в силу дня опубликования", - говорится в тексте указа.