Зеленский: Подготовлен предусматривающий плату за использование недр проект закона

Президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект "Об экономическом паспорте украинца", предусматривающий открытие персональных счетов для детей, на которых будут накапливаться платежи от использования недр.

Президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект "Об экономическом паспорте украинца", предусматривающий открытие персональных счетов для детей, на которых будут накапливаться платежи от использования недр.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом украинский лидер заявил в ходе выступления в Верховной Раде.

По его словам, основой для финансирования этой инициативы станет принятый законопроект №5600, увеличивающий плату за использование природных ресурсов Украины.

"Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря впервые за всю историю нашей независимости я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья", – сказал он.

Зеленский также впервые в истории независимости ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%. Вскоре будет запущена программа "Украинская мечта", по которой гражданам будут выдаваться кредиты под 5% для бизнеса, учебы и т.д.