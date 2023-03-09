Зеленский поддержал протесты в Грузии

Все украинцы желают Грузии демократического успеха и продвижения в вопросе евроинтеграции на фоне массовых протестов в Тбилиси.

Все украинцы желают Грузии демократического успеха и продвижения в вопросе евроинтеграции на фоне массовых протестов в Тбилиси.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги, а также за наш национальный гимн, который прозвучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружеской Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что и Грузия, и Молдова, и Украина хотят стать частью Евросоюза и это обязательно случится. Поскольку евроинтеграции заслуживают все свободные народы Европы.

Напомним, что 7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал скандальный законопроект об "иноагентах". Инициативой предлагается назвать "агентами иностранного влияния" все СМИ и общественные организации, которые финансируют из-за границы.

После этого в Тбилиси начались массовые протесты против скандального решения властей.