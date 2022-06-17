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Зеленский: Почувствовали поддержку сразу четырех европейских стран

Зеленский: Почувствовали поддержку сразу четырех европейских стран Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств, сегодня - исторический день.
В регионе
17 июня 2022 г. 01:49
Зеленский: Почувствовали поддержку сразу четырех европейских стран

Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств, сегодня - исторический день.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня действительно исторический день - Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. И в частности, поддержку нашего движения в Европейский Союз. Италия, Румыния, Франция и Германия - с нами. Все четверо лидеров – и господин Драги, и господин Йоханнис, и господин Макрон, и господин Шольц – поддерживают кандидатство для Украины", - отметил президент.

Конечно, как подчеркнул Зеленский, должны быть выполнены все соответствующие процедуры, должны присоединиться все страны - члены ЕС.

"Но на нашей встрече сегодня был сделан большой шаг – шаг вперед. Для меня было важным услышать от лидеров и другую фундаментальную вещь – они соглашаются, что окончание войны и за мир для Украины должны быть именно такими, как их видит Украина. Как видит их наш народ", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил лидеров за поддержку Украины: "Благодарен Италии за принципиальную политическую поддержку, за макрофинансовую и оборонную помощь. Сейчас имеем исторически лучшие отношения - и я уверен, что сможем сделать еще очень много для наших народов".

Глава государства поблагодарил Румынию за оборонную помощь, за содействие в транзите товаров, в частности зерна. По его словам, договорено увеличивать экспортную способность через территорию Румынии.

"Франция предоставит дополнительные артиллерийские установки Caesar. Это очень важно для нашей защиты. Также сегодня президент Макрон откровенно говорил о том, что европейская поддержка Украины должна быть такой, чтобы действительно чувствовалось, что мы вместе защищаем одинаковые ценности, защищаем Европу", - сказал он. Германия, добавил Зеленский, подтвердила предоставление средств противовоздушной обороны и дальнейшую поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Avropanın 4 ölkəsinin dəstəyini hiss etdik, bu, tarixi gündür”

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