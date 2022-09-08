Зеленский планирует направить свыше $27 млрд на оборону и безопасность

Руководство страны планирует потратить более 1 трлн гривен (свыше 27 млрд долларов) на защиту государства в 2023 году.

Руководство страны планирует потратить более 1 трлн гривен (свыше 27 млрд долларов) на защиту государства в 2023 году.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, оборона и безопасность - приоритет номер один для Киева.

"Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритет номер один", - отметил Зеленский.

Украины лидер указал, что соответствующее решение он обсудил с правительством в ходе совещания по проекту госбюджета страны на 2023 год.