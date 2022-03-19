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Зеленский: Первоначальный план русских военных по захвату нашего государства провалился

Зеленский: Первоначальный план русских военных по захвату нашего государства провалился "Украинская армия остановила российскую армию на многих направлениях".
В регионе
19 марта 2022 г. 04:17
Зеленский: Первоначальный план русских военных по захвату нашего государства провалился

"Украинская армия остановила российскую армию на многих направлениях".

Как передает Report, об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Благодаря храбрости и подготовки украинских вооруженных сил войска РФ остановлены почти на всех направлениях. Трудные бои в Харьковской области - особенно тяжелые под Изюмом. Российские войска бросили туда даже людей из учебных центров. Совершенно неподготовленный контингент. Людей, не выдерживающих и получаса в бою", - отметил президент.

По его словам, армия остановила войска оккупантов в Киевской, Сумской и Черниговской области, а также на юге Украины.

"Киевская, Сумская, Черниговская области, на юге нашего государства – армия остановила оккупантов. Первоначальный план русских военных по захвату нашего государства провалился. И чувствуется, что они не знают, что можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что "эта тактика их (российских – ред.) военных только усугубляет ситуацию для российского государства. Приводит к новым и новым разрушительным санкциям. Побуждает новых участников присоединяться к нашей антивоенной коалиции. Позволяет объединять для давления на Россию даже такие государства, которые всегда пытались оставаться нейтральными".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya qoşunlarının qarşısı alınıb, Ukraynanın işğalı planı iflasa uğradı”

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