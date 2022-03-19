Зеленский: Первоначальный план русских военных по захвату нашего государства провалился

"Украинская армия остановила российскую армию на многих направлениях".

"Украинская армия остановила российскую армию на многих направлениях".

Как передает Report, об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Благодаря храбрости и подготовки украинских вооруженных сил войска РФ остановлены почти на всех направлениях. Трудные бои в Харьковской области - особенно тяжелые под Изюмом. Российские войска бросили туда даже людей из учебных центров. Совершенно неподготовленный контингент. Людей, не выдерживающих и получаса в бою", - отметил президент.

По его словам, армия остановила войска оккупантов в Киевской, Сумской и Черниговской области, а также на юге Украины.

"Киевская, Сумская, Черниговская области, на юге нашего государства – армия остановила оккупантов. Первоначальный план русских военных по захвату нашего государства провалился. И чувствуется, что они не знают, что можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что "эта тактика их (российских – ред.) военных только усугубляет ситуацию для российского государства. Приводит к новым и новым разрушительным санкциям. Побуждает новых участников присоединяться к нашей антивоенной коалиции. Позволяет объединять для давления на Россию даже такие государства, которые всегда пытались оставаться нейтральными".