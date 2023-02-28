Зеленский: Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году

Украина год назад подала заявку на вступление в ЕС и получила статус кандидата. В этом году следует начинать переговоры о членстве в блоке.

Украина год назад подала заявку на вступление в ЕС и получила статус кандидата. В этом году следует начинать переговоры о членстве в блоке.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы это уже гарантировали. Год назад, на пятый день полномасштабной войны Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и получила статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что "именно Украина объединила ЕС как никогда, Украина защищает европейские ценности для следующих поколений".