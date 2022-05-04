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Зеленский озвучил два требования к России

Зеленский озвучил два требования к России Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть оккупированный Крым.
В регионе
4 мая 2022 г. 01:44
Зеленский озвучил два требования к России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть оккупированный Крым.

Как передает Report, об этом он сказал, выступая в видеоформате на встрече исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.

Глава государства также выразил сомнения в успехе мирных переговоров с РФ.

"Наши переговорные группы взаимодействуют на уровне их участников. Они обсуждают подготовку встречи лидеров. Я не очень верю в такие переговоры", - отметил он.

Кроме того, Зеленский высказал убеждение, что в восстановлении Украины после окончания боевых действий должны принимать участие как Россия, так и европейские страны.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyaya qarşı tələblərini açıqlayıb

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