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Зеленский ожидает от генсека ООН конкретных шагов по "зерновой сделке"

Зеленский ожидает от генсека ООН конкретных шагов по "зерновой сделке" Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша практических действий по продолжению действия Черноморского зернового коридора без участия России.
В регионе
19 июля 2023 г. 16:51
Зеленский ожидает от генсека ООН конкретных шагов по зерновой сделке

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша практических действий по продолжению действия Черноморского зернового коридора без участия России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве.

Он напомнил, что соглашение между Украиной, Турцией и ООН о зерновом коридоре остается в силе, несмотря на выход России из аналогичного соглашения.

"Реакция ООН не положительная. С Турцией сейчас мы работаем на разных уровнях", - сказал Зеленский и добавил, что в ближайшее время будет обладать полной информацией о видении Украины о продолжении работы зернового коридора.

Он отметил, что с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом можно обсудить дальнейшие действия по обеспечению безопасности зернового коридора. "Есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы относительно отдельных конвоев. Их нужно обсудить не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами. Я собираюсь это обсудить", - сказал Зеленский, отметив, что ожидает ответа от украинских военных и Министерства инфраструктуры четкий план по гарантиям безопасности.

Кроме того, он добавил, что частные компании, арендующие корабли и трейдеры, выразили готовность участвовать в перевозках и "брать на себя соответствующие риски".

Для продолжения реализации "зерновой сделки" Украина рассматривает новый маршрут. Посол Украины в Турции Василий Боднар ранее заявил, что новый зерновой коридор может пролегать через территориальные воды стран-членов НАТО, к примеру, Румынии и Болгарии.

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