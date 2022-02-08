Зеленский ответил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту России Владимиру Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, на брифинге после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном Зеленский сказал:

"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации - Украина действительно красавица. А вот по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор".

По словам Зеленского, Украина "очень терпелива, потому что это мудрость".

При этом президент Украины перешел на русский язык, чтобы, по его словам, его ответ был лучше понятен "автору афоризма".

Накануне Путин, комментируя слова Зеленского о том, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений, заявил: "Ну нравится не нравится - терпи, моя красавица. Надо исполнять".