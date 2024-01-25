Зеленский отреагировал на падение Ил-76

Россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества.

Россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Вызвал Умерова, Залужного, Шаптала, Буданова и Малюка - доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", - отметил он.

По его словам, необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля.

"Факты" - это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - добавил Зеленский.