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Зеленский отреагировал на падение Ил-76

Зеленский отреагировал на падение Ил-76 Россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества.
В регионе
25 января 2024 г. 04:15
Зеленский отреагировал на падение Ил-76

Россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Вызвал Умерова, Залужного, Шаптала, Буданова и Малюка - доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", - отметил он.

По его словам, необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля.

"Факты" - это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - добавил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski “İL-76” hərbi təyyarənin qəzası ilə bağlı məsələyə münasibət bildirib

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