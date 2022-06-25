Зеленский отозвал послов из пяти стран

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины сразу в пяти странах. Речь идет о Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливан, сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины сразу в пяти странах, сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина.

Как стало известно из опубликованных документов речь идет о после в Грузии Игоре Долгове, после в Словакии Юрии Мушку, после в Португалии Инне Огнивец, после в Исламской Республике Иран Сергее Бурдиляке, после в Ливанской Республике Игоре Осташе.

Напомним, недавно президент Украины уволил послов в Нигери и Камеруне из-за неэффективного исполнения обязанностей.