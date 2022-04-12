Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на срочную военную службу.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на срочную военную службу.

Как передает Report, об этом свидетельствует указ №230/2022, опубликованный на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, отменены ранее определенные сроки очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне.

Кроме того, военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".