Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на срочную военную службу.
Как передает Report, об этом свидетельствует указ №230/2022, опубликованный на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, отменены ранее определенные сроки очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне.
Кроме того, военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".