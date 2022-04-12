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Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию

Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на срочную военную службу.
В регионе
12 апреля 2022 г. 02:38
Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на срочную военную службу.

Как передает Report, об этом свидетельствует указ №230/2022, опубликованный на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, отменены ранее определенные сроки очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне.

Кроме того, военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

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