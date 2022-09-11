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Зеленский: Освободили почти 2 000 километров территории

Зеленский: Освободили почти 2 000 километров территории Контрнаступление украинской армии продолжается. Военные с начала сентября освободили от войск РФ уже почти 2 000 километров территории.
В регионе
11 сентября 2022 г. 00:40
Зеленский: Освободили почти 2 000 километров территории

Контрнаступление украинской армии продолжается. Военные с начала сентября освободили от войск РФ уже почти 2 000 километров территории.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории". - сказал глава государства.

В то же время, как отметил Зеленский, российские войска сейчас демонстрируют лучшее, что умеют, - убегают.

Отметим, что на 8 сентября было известно об освобождении более 1 000 квадратных километров украинской территории.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukrayna ordusunun azad etdiyi ərazilərin sahəsini açıqlayıb

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