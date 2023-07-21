Зеленский освободил от занимаемой должности посла в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, украинский лидер подписал соответствующий указ.

Кроме того, он больше не будет занимать должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству.

По данным СМИ, отстранение посла от должности связано с его реакцией на недавнее высказывание Зеленского в ответ на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Так, британский министр заявил, что Украина должна больше благодарить западных партнеров за оказанную ими военную помощь. Президент Украины комментируя это заявление, саркастически заявил: "Можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Пристайко же, назвал такие слова Зеленского "нездоровым сарказмом".