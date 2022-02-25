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Зеленский опроверг свой отъезд из Киева

Зеленский опроверг свой отъезд из Киева Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в своем Telegram-канале, где стоит в правительственном квартале столицы, опровергнув, таким образом, слухи об отъезде из Киева.
В регионе
25 февраля 2022 г. 22:13
Зеленский опроверг свой отъезд из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в своем Telegram-канале, где стоит в правительственном квартале столицы, опровергнув, таким образом, слухи об отъезде из Киева.

Как передает Report, на видео Зеленский стоит в окружении премьер-министра Дениса Шмыгаля, советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, руководителя офиса президента Андрея Ермака и главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наши военные тут. Граждане общества тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше", - сказал Зеленский.

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