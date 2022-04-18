Зеленский: Около 95% украинцев, уехавших из-за войны, хотят вернуться

Приблизительно 95% украинцев, выехавших из страны в результате российского вторжения, хотят вернуться домой

Приблизительно 95% украинцев, выехавших из страны в результате российского вторжения, хотят вернуться домой

Как передает Report, такую цифру в интервью CNN назвал Владимир Зеленский.

"Около 93-95% тех людей, которые уехали из-за войны, хотят вернуться", - сказал он.

В то же время глава государства отметил: пока возвращаться рано, прежде всего это касается женщин и детей. По его словам, они должны вернуться, когда "ситуация стабилизируется".

Напомним, что по данным ООН, из-за вооруженной агрессии российской федерации из Украины уехали почти 5 млн человек.