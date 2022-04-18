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Зеленский: Около 95% украинцев, уехавших из-за войны, хотят вернуться  

Зеленский: Около 95% украинцев, уехавших из-за войны, хотят вернуться   Приблизительно 95% украинцев, выехавших из страны в результате российского вторжения, хотят вернуться домой
В регионе
18 апреля 2022 г. 07:38
Зеленский: Около 95% украинцев, уехавших из-за войны, хотят вернуться  

Приблизительно 95% украинцев, выехавших из страны в результате российского вторжения, хотят вернуться домой

Как передает Report, такую цифру в интервью CNN назвал Владимир Зеленский.

"Около 93-95% тех людей, которые уехали из-за войны, хотят вернуться", - сказал он.

В то же время глава государства отметил: пока возвращаться рано, прежде всего это касается женщин и детей. По его словам, они должны вернуться, когда "ситуация стабилизируется".

Напомним, что по данным ООН, из-за вооруженной агрессии российской федерации из Украины уехали почти 5 млн человек.

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Версия на английском языке Zelensky: "About 95% of Ukrainians who left country because of war want to return"
Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Müharibə səbəbindən gedən ukraynalıların təxminən 95%-i geri qayıtmaq istəyir"

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