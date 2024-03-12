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Зеленский объявил об остановке российского наступления на Востоке

Зеленский объявил об остановке российского наступления на Востоке Сейчас ситуация на украинско-российском фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев.
В регионе
12 марта 2024 г. 06:14
Зеленский объявил об остановке российского наступления на Востоке

Сейчас ситуация на украинско-российском фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFMTV.

"У нас были трудности из-за недостатка артиллерийских боеприпасов, средств противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и плотности российских беспилотников. Хорошо поработали против российской авиации, мы восстановили ситуацию на Востоке, и наступление противника было остановлено", - сказал он.

Президент отметил, что оккупанты разрушили Авдеевку и сумели захватить украинские территории, однако они больше не могут продвигаться, потеряв большое количество самолетов. "В Черном море мы проводим мощные действия. Не буду вдаваться в детали, но я получил доклад, который свидетельствует об очень значительных положительных результатах", - добавил Зеленский.

В то же время он говорит, что Украина не может "быть позитивной" в вопросе остановки российских посягательств, пока идет война. "Но сегодня мы остановили наступление россиян на востоке Украины, и они несут большие потери. Почему я не настроен более позитивно? Потому что, возможно, завтра, через неделю или месяц они могут получить еще один миллион боеприпасов, а тех, на которые мы рассчитываем, там не будет", - отметил президент.

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