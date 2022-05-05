Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24 для помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24 для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира. А позже появятся другие проекты и программы.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24 для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира. А позже появятся другие проекты и программы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, информацию о United24 опубликовали на официальном сайте Офиса президента Украины.

"Каждый может сделать пожертвование в один клик из любой страны. Это могут быть как отдельные сознательные граждане, предприниматели, так и крупные технологические корпорации. Мы каждый день сражаемся с врагом, борясь за ценности свободы и демократии, и United24 станет именно тем цифровым сервисом, который объединит весь цивилизованный мир для поддержки Украины", — заявил Зеленский.

Задача фандрейзинговой платформы United24 — стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку нашего государства. Средства будут распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование территорий, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.