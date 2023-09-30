Зеленский объявил о создании нового альянса в области вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Форума оборонных индустрий в Киеве.

"На первом международном форуме оборонных индустрий мы создали альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации", - сказал он.

По его словам, декларацию уже подписали 13 компаний.

Зеленский также сообщил, что Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса.

В МИД Украины сообщили, что в форуме принимают участие, по меньшей мере, 165 оборонных компаний из 26 стран.