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Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии в вопросе поставок оружия

Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии в вопросе поставок оружия Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы недостаточно активным продвижением интересов страны.
В регионе
5 сентября 2024 г. 14:47
Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии в вопросе поставок оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы недостаточно активным продвижением интересов страны.

Как передает Report, об этом пишет украинское издание "Общественное".

Отмечается, что это произошло из-за того, что Кулебе "не хватает энергии для продвижения поставок оружия".

Cегодня парламент страны уже одобрил отставку Кулебы. Зеленский уже внес представление в парламент о назначении нового министра иностранных дел. Он предложил на этот пост кандидатуру Андрея Сибиги.

Кроме того, на заседании обсуждался возможный переход подавшей ранее в отставку вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на новую должность.

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