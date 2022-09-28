Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Гутеррешем

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем угрожающую ситуацию на Запорожской АЭС, вызванную российской агрессией.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем угрожающую ситуацию на Запорожской АЭС, вызванную российской агрессией.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram украинского лидера.

Отмечается, что политики обсудили проблематику ядерной безопасности в контексте ситуации в ЗАЭС.

Также Зеленский поблагодарил Гутерреша за четкую позицию по непризнанию ООН "референдумов", которые Россия провела на территориях Украины.

Напомним, МАГАТЭ констатировало увеличение количества обстрелов Запорожской АЭС в последние дни.