Зеленский обсудил с Трюдо военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за поддержку и предоставление финансовой помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за поддержку и предоставление финансовой помощи.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Поблагодарил за поддержку, за 1 млрд канадских долларов финансовой помощи и 500 млн долларов США дополнительной оборонной поддержки", - рассказал Зеленский.

В свою очередь Трюдо заявил, что обсудил с Зеленским варианты поддержки Украины.

"Приятно сегодня снова поговорить с украинским лидером. Мы обсудили и то, что еще Канада и страны по всему миру могут сделать для поддержки Украины", - отметил Трюдо.