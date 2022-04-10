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Зеленский обсудил с Трюдо военную помощь Украине

Зеленский обсудил с Трюдо военную помощь Украине Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за поддержку и предоставление финансовой помощи.
В регионе
10 апреля 2022 г. 08:13
Зеленский обсудил с Трюдо военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за поддержку и предоставление финансовой помощи.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Поблагодарил за поддержку, за 1 млрд канадских долларов финансовой помощи и 500 млн долларов США дополнительной оборонной поддержки", - рассказал Зеленский.

В свою очередь Трюдо заявил, что обсудил с Зеленским варианты поддержки Украины.

"Приятно сегодня снова поговорить с украинским лидером. Мы обсудили и то, что еще Канада и страны по всему миру могут сделать для поддержки Украины", - отметил Трюдо.

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