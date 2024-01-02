Зеленский обсудил с Сунаком усиление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как передает Report , об этом сообщил офис украинского президента.

Одной из тем стало усиление противовоздушной обороны Украины.

Стороны обсудили продолжение сотрудничества в области обороны, главным образом в ПВО, дальнейшее усиление дальнобойных возможностей Вооруженных Сил Украины и удовлетворение неотложных потребностей в боеприпасах.

В.Зеленский также проинформировал Сунака о последних массированных авиаударах российской стороны по Украине.