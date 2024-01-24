Зеленский обсудил с Шольцем усиление систем ПВО ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили, в частности, оборонное сотрудничество и усиление военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили, в частности, оборонное сотрудничество и усиление военной поддержки.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram главы украинского государства.

Зеленский в ходе беседы выразил благодарность "за личные усилия во всесторонней долговременной поддержке Украины со стороны ФРГ", увеличение оборонной помощи Украине на 2024 год до 8 миллиардов евро, а также недавнее решение о передаче силам обороны шести вертолетов Sea King Mk41.

Стороны подробно обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности усиление украинской системы ПВО, а также артиллерии и бронетехники.

"Уделили внимание вопросам начала фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Отметил важную роль Германии в этом и акцентировал необходимость дальнейшей поддержки Украины", - рассказал Зеленский.

Кроме того, были обсуждены вопросы обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского союза.

"Отдельно обсудили вопросы подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности и мерах двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.