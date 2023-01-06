Зеленский обсудил с Шольцем дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии

6 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

6 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в частности за несколько десятков Marder и батарею Patriot", - написал он.

Глава государства добавил, что также обсудил с канцлером дальнейшее сотрудничество с Германией для усиления украинской армии.