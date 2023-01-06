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Зеленский обсудил с Шольцем дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии

Зеленский обсудил с Шольцем дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии 6 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В регионе
6 января 2023 г. 20:31
Зеленский обсудил с Шольцем дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии

6 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в частности за несколько десятков Marder и батарею Patriot", - написал он.

Глава государства добавил, что также обсудил с канцлером дальнейшее сотрудничество с Германией для усиления украинской армии.

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