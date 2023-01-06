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Зеленский обсудил с премьером Швеции вступление Украины в ЕС

Зеленский обсудил с премьером Швеции вступление Украины в ЕС Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Политики обсудили ситуацию на фронте и евроинтеграцию.
В регионе
6 января 2023 г. 18:44
Зеленский обсудил с премьером Швеции вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Политики обсудили ситуацию на фронте и евроинтеграцию.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Офис президента Украины.

Лидеры обсудили ситуацию на передовой и риски ее эскалации, а также ключевые потребности Украины для усиления армии.

Зеленский также обсудил с Кристерссоном вступление Украины в ЕС и приоритеты Швеции во время председательства в Совете ЕС.

"Рассчитываем, что при вашем председательстве мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание нашего общества. Мы верим, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС", - отметил президент.

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