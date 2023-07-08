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Зеленский обсудил с премьером Нидерландов сроки обучения пилотов на F-16

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов сроки обучения пилотов на F-16 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте обсудили по телефону сотрудничество в сфере обороны и сроки начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
В регионе
8 июля 2023 г. 16:12
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов сроки обучения пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте обсудили по телефону сотрудничество в сфере обороны и сроки начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

"Телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте из Турции… Обсудили оборонное сотрудничество, подготовку к глобальному саммиту мира. Зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на F16, скоординировали позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе", - сообщил он.

Зеленский выразил благодарность Рютте за неизменность принципиальной позиции Нидерландов по российскому вторжению, а также за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом.

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