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Зеленский обсудил с премьерами Испании и Хорватии оборонные потребности Украины

Зеленский обсудил с премьерами Испании и Хорватии оборонные потребности Украины Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович договорились о решении для усиления обороны Украины.
В регионе
6 января 2023 г. 01:14
Зеленский обсудил с премьерами Испании и Хорватии оборонные потребности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович договорились о решении для усиления обороны Украины.

Как передает Report, об этом глава государства написал Twitter.

"Провел содержательный разговор с премьер-министром Хорватии. Поздравил Хорватию со вступлением в зоны евро и Шенгена. Договорились о конкретных решениях для усиления обороны Украины, а также о проведении международной конференции по разминированию", - сообщил Зеленский.

Собеседники также определились относительно роли Хорватии в "формуле мира".

Кроме этого, Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте и оборонные нужды Украины с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Также провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Рассказал о вызовах на фронте. Передал оборонные потребности Украины", - отметил он.

Президент подчеркнул, что продолжает консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей в формате "Рамштайн".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski İspaniya və Xorvatiya baş nazirləri ilə Ukraynanın müdafiə ehtiyaclarını müzakirə edib

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