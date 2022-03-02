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Зеленский обсудил с премьерами Британии и Нидерландов противодействие агрессии РФ

Зеленский обсудил с премьерами Британии и Нидерландов противодействие агрессии РФ Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министрами Великобритании и Нидерландов противодействие агрессии Российской Федерации.
В регионе
2 марта 2022 г. 15:16
Зеленский обсудил с премьерами Британии и Нидерландов противодействие агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министрами Великобритании и Нидерландов противодействие агрессии Российской Федерации.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Скоординировали действия с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины и последних преступлениях РФ против гражданского населения. Благодарны Великобритании за постоянную весомую помощь в противостоянии агрессии. Совместно с партнерами защищаем Украину", - отметил Зеленский.

"Продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Сообщил об отпоре, который Украина дает агрессору. Довел до сведения факты систематических преступных действий РФ в отношении гражданского населения. Выразил благодарность за весомую оборонительную помощь. Совместно противодействуем агрессии!"- сообщил президент.

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Версия на английском языке Zelensky mulls counteraction to Russian aggression with UK, Dutch PMs
Версия на азербайджанском языке Zelenski və Conson arasında telefon danışığı olub

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