О нас
Аудио новости

Зеленский обсудил с Мишелем вопросы членства Украины в ЕС

Зеленский обсудил с Мишелем вопросы членства Украины в ЕС Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, на которых обсуждались меры по усилению давления на РФ и вопросы членства Украины в ЕС, передает Report.
В регионе
10 марта 2022 г. 06:13
Зеленский обсудил с Мишелем вопросы членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, на которых обсуждались меры по усилению давления на РФ и вопросы членства Украины в ЕС, передает Report.

"Консультации с европейскими партнерами продолжаются. Провел переговоры с Шарлем Мишелем", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили антироссийские санкции, "необходимость скоординированного давления на РФ" для обеспечения безопасности гражданских лиц, поддержку Украины и вопросы членства Украины в ЕС.

28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Шарль Мишель после этого говорил, что в Евросоюзе нет единого мнения насчет этой заявки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski Şarl Mişellə Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü müzakirə edib

Другие новости из категории

Зеленский: Только прямые переговоры с Путиным дадут положить конец этой войне
Зеленский: Только прямые переговоры с Путиным дадут положить конец этой войне
10 марта 2022 г. 04:36
Президент Украины: Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость
Президент Украины: Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость
10 марта 2022 г. 03:38
Зеленский: Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами
Зеленский: Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами
10 марта 2022 г. 02:52
Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с Лавровым
Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с Лавровым
10 марта 2022 г. 01:36
Российская армия начала масштабное наступление на украинский город Николаев
Российская армия начала масштабное наступление на украинский город Николаев
10 марта 2022 г. 01:03
МО: Сообщения в армянских социальных сетях о якобы напряженности в Карабахе являются ложью
МО: Сообщения в армянских социальных сетях о якобы напряженности в Карабахе являются ложью
10 марта 2022 г. 00:25
ВСУ освободили город вблизи Харькова
ВСУ освободили город вблизи Харькова
10 марта 2022 г. 00:16
Эрдоган и Байден проведут телефонный разговор 10 марта
Эрдоган и Байден проведут телефонный разговор 10 марта
9 марта 2022 г. 23:11
В Украине ужесточают наказание за госизмену и мародерство
В Украине ужесточают наказание за госизмену и мародерство
9 марта 2022 г. 22:12
Авиаудар по роддому Мариуполя: ранены 17 человек
Авиаудар по роддому Мариуполя: ранены 17 человек
9 марта 2022 г. 21:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi