Зеленский обсудил с Мишелем вопросы членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, на которых обсуждались меры по усилению давления на РФ и вопросы членства Украины в ЕС, передает Report.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, на которых обсуждались меры по усилению давления на РФ и вопросы членства Украины в ЕС, передает Report.

"Консультации с европейскими партнерами продолжаются. Провел переговоры с Шарлем Мишелем", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили антироссийские санкции, "необходимость скоординированного давления на РФ" для обеспечения безопасности гражданских лиц, поддержку Украины и вопросы членства Украины в ЕС.

28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Шарль Мишель после этого говорил, что в Евросоюзе нет единого мнения насчет этой заявки.