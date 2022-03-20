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Зеленский обсудил с Макроном мирные переговоры с Россией

Зеленский обсудил с Макроном мирные переговоры с Россией Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с французским лидером перспективы завершения войны с Россией и мирные переговоры с ней.
В регионе
20 марта 2022 г. 10:16
Зеленский обсудил с Макроном мирные переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с французским лидером перспективы завершения войны с Россией и мирные переговоры с ней.

Об этом Report сообщает со ссылкой на УНИАН.

Как заявил Зеленский в своем ночном видеобращении, Макрон подтвердил Зеленскому поддержку Украины и готовность Франции приложить больше усилий в обсуждениях с другими с европейскими партнерами.

Президенты обеих стран обменялись мнениями о вероятных перспективах выхода из кризиса.

В видеообращении Зеленский, комментируя переговоры с Макроном, отметил: "Говорил сегодня с президентом Французской республики Макроном о нашем взаимодействии, о поисках решения для мира для освобождения наших территорий, для спасения наших людей. Уверен, вы понимаете, что переговоры не просты и приятны, но они необходимы, потому что это о жизни. Украина всегда искала мирного решения, тем более, мы заинтересованы в мире сейчас, потому что это мы считаем каждого убитого, потому что это для нас имеет значение каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом, потому что мы украинцы, и для нас человек бесценен".

До этого президенты Украины и Франции созванивались в четверг.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Франции "нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.



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Версия на английском языке Zelensky, Macron discuss peace talks with Russia

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