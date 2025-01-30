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Зеленский обсудил с литовским коллегой укрепление обороны Украины

Зеленский обсудил с литовским коллегой укрепление обороны Украины Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с литовским коллегой Гитанасом Науседой укрепление обороны Украины, а также гарантии безопасности.
В регионе
30 января 2025 г. 23:49
Зеленский обсудил с литовским коллегой укрепление обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с литовским коллегой Гитанасом Науседой укрепление обороны Украины, а также гарантии безопасности.

Как сообщает Report, об этом украинский лидер заявил в соцсети Х.

"Поговорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой и поблагодарил Литву за четкую позицию и неизменную поддержку Украины", - сообщил украинский лидер.

Зеленский отметил, что во время телефонного разговора обсуждались укрепление обороны Украины, особенно прямые инвестиции в производство артиллерии, противовоздушной обороны, дальнобойных дронов, а также потребности в гарантиях безопасности для Украины.

Напомним, что ранее президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski litvalı həmkarı Nauseda ilə Ukraynanın müdafiəsinin gücləndirilməsini müzakirə edib

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