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Зеленский обсудил с Гросси демилитаризацию Запорожской АЭС

Зеленский обсудил с Гросси демилитаризацию Запорожской АЭС Президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
В регионе
7 февраля 2024 г. 00:10
Зеленский обсудил с Гросси демилитаризацию Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский и Гросси обсудили актуальную ситуацию безопасности на временно оккупированной Запорожской АЭС и риски, которые несет ее оккупация российскими войсками.

Президент подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на ЗАЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

Зеленский также поблагодарил Гросси за поддержку украинской Формулы мира со стороны агентства и практические шаги по имплементации ее первого пункта "Радиационная и ядерная безопасность".

"Участие МАГАТЭ в реализации первого пункта Украинской формулы мира важно. Приглашаю вас принять участие в Глобальном саммите мира, запланированном в Швейцарии", - сказал Зеленский.

Во время встречи также была отмечена важность избрания Украины в состав Совета управляющих МАГАТЭ до 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Qrossi ilə Zaporojye AES-in demilitarizasiyasını müzakirə edib

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