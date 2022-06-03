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Зеленский обратился к украинцам на 100-й день войны

Зеленский обратился к украинцам на 100-й день войны Украинцы в течение 100 дней полномасштабного вторжения России после восьми лет войны продолжали бороться за три слова - мир, победа и Украина.
В регионе
3 июня 2022 г. 23:24
Зеленский обратился к украинцам на 100-й день войны

Украинцы в течение 100 дней полномасштабного вторжения России после восьми лет войны продолжали бороться за три слова - мир, победа и Украина.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом в своем обращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он перечислил слова и понятия, которые появились в лексиконе с 24 февраля 2022 года. В общей сложности президент назвал 100 слов, которые считает символами новой украинской истории, в частности:

- В 2014 году Россия пришла в Украину со словом "война", а 24 февраля добавила к нему слово "полномасштабная";

- "Паляница", "Стугна", "Казак", "Змеиный" и "Чернобаевка". По мнению Зеленского, в последнем слове можно увидеть все об украинском сопротивлении и о врагах;

- "Байрактар", Harpoon, HIMARS, Starlink, Javelin, "Нептун", "Жешув" и "ленд-лиз". Последнее отображает 100 дней борьбы, дипломатии и поддержки;

- Больше чем просто слова - "Гостомель", "Ахтырка", "Бородянка", "Чернигов", "Харьков", "Херсон", "Изюм", "Мелитополь" и "Азовсталь";

- "Волноваха", "Салтовка", "Попасна" и "Северодонецк" - слова, которые хочет стереть противник, но украинская сторона напишет их и слова "Буча" и "Мариуполь" рядом со словом "трибунал";

- Украина избегает слова "беженцы", но словом "переселенцы" надеется, что будущее миллионов украинцев будет на родине.

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