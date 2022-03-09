Зеленский обратился к российским военным

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, его видеообращение размещено в Telegram-канале президента.

Зеленский на русском языке обратился к российским военнослужащим: "Российские солдаты! У вас есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Потому что это наш дом, это наши семьи и дети! Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За наших убитых детей. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете".

Президент Украины призвал российских солдат не верить своим командирам.