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Зеленский обратился к российским солдатам

Зеленский обратился к российским солдатам "РФ не считается со своими огромными потерями в Украине и продолжает отправлять войска, бросая в наступление, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях".
В регионе
1 мая 2022 г. 01:20
Зеленский обратился к российским солдатам

"РФ не считается со своими огромными потерями в Украине и продолжает отправлять войска, бросая в наступление, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Владимир Зеленский

"РФ нагнал подкрепление в Харьковской области. Пробуют усилить давление на Донбассе. Они потеряли в боях этой бессмысленной для них войне уже больше 23 000 солдат. Но не останавливаются", - рассказал он.

Так, украинской стороне известно, что российское командование готовится к новым большим потерям.

"В те подразделения, личный состав которых, были полностью уничтожены или существенно ослаблены, набирают новых людей со слабой мотивацией и боевым опытом. Они просто хотят набрать нужное количество, чтобы можно было бросить в наступление", - отметил Зеленский.

Глава государства обратил внимание, что российское командование осознает, что еще тысячи их солдат будут убиты и ранены в ближайшие недели.

Так, Зеленский обратился к военным РФ, призвав тех подумать: а зачем им самим погибать в Украине, и нужно ли это их родным.

"Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет якобы серьезная ответственность за отказ воевать, и при этом не рассказывают, например о подготовке дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают о плановых потерях. Каждый российский солдат может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", - отметил украинский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiya əsgərlərinə müraciət edib

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