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Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - бегите

Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - бегите "Ситуация на фронте вполне понятна. Если российские солдаты хотят жить, то им лучше бежать с поля боя".
В регионе
29 сентября 2022 г. 02:16
Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - бегите

"Ситуация на фронте вполне понятна. Если российские солдаты хотят жить, то им лучше бежать с поля боя".

Как передает Report, об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Повторяю еще раз для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на своих улицах за свою свободу", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что у россиян "так все забрали".

У кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты и теперь - мобилизация", - подчеркнул президент.

Он призвал врагов не лезть на украинскую землю, а также не трогать украинскую душу и украинскую культуру.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski rusiyalı əsgərlərə səslənib: "Yaşamaq istəyirsinizsə, qaçın"

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