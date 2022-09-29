Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - бегите

"Ситуация на фронте вполне понятна. Если российские солдаты хотят жить, то им лучше бежать с поля боя".
Как передает Report, об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Повторяю еще раз для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на своих улицах за свою свободу", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что у россиян "так все забрали".
У кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты и теперь - мобилизация", - подчеркнул президент.
Он призвал врагов не лезть на украинскую землю, а также не трогать украинскую душу и украинскую культуру.