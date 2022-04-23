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Зеленский обратился к нейтральным странам: это рискованная ставка, можете потерять все

Зеленский обратился к нейтральным странам: это рискованная ставка, можете потерять все Президент Владимир Зеленский обратился к нейтральным странам, которые не реагируют на войну и не помогают Украине.
В регионе
23 апреля 2022 г. 01:16
Зеленский обратился к нейтральным странам: это рискованная ставка, можете потерять все

Президент Владимир Зеленский обратился к нейтральным странам, которые не реагируют на войну и не помогают Украине.

Как передает Report, в видеообращении он сказал, что это очень рискованно, так как они могут потерять все.

По его словам, страны, которые верят в победу Украины, должны бороться вместе с ней и всячески ей помогать.

Однако, те страны, которые нейтрально относятся к войне и боятся что-то потерять, в результаты потеряют еще больше.

"Страны, которые верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами, должны помогать нам. Поскольку мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто хочет быть сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-то, то это самая рискованная ставка на самом деле, потому что вы потеряете все, - отметил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski neytral ölkələrə müraciət edib

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