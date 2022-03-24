Зеленский обратился к матерям российских солдат: Спасайте своих сыновей от войны

"Украина никогда не угрожала безопасности России, даже сейчас мы делаем все для того, чтобы вернуть мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, для своих людей".

"Украина никогда не угрожала безопасности России, даже сейчас мы делаем все для того, чтобы вернуть мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, для своих людей".

Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении президента Украины.

"Уверен, что среди вас много тех, кому политика вашего государства противна, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в Интернете. Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы делать вас беднее, чтобы изолировать вас от мира, чтобы вас было легче контролировать, проще отправлять на войну умирать? Поэтому вы, граждане России, спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне", - отметил украинский лидер.

Глава государства отметил, что война России - это не только война против Украины.

"Это значительно шире. Россия начала войну против свободы как таковой. На украинской земле для России только начало. Россия пытается победить свободу всех людей в Европе. И именно поэтому мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен каждому, кто действует в поддержку Украины и поддержку свободы. Но война продолжается. Террор против мирных людей продолжается. Уже месяц. Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на Земле. Поэтому я прошу вас выступить против войны",- подчеркнул Зеленский.