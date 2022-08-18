Зеленский обратился к Гутерришу с просьбой насчет пленных

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить выполнение Россией норм международного права в отношении к украинским пленным.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить выполнение Россией норм международного права в отношении к украинским пленным.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Я призвал господина генсека применить все возможности ООН, чтобы обеспечить выполнение Россией всех норм международного права в отношении пленных. Мы обсудили направление миссии в Еленовку", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что необходимо установить полную правду про теракт в Еленовке, во время которого погибли около 50 украинских военнопленных.