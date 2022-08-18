О нас

Зеленский обратился к Гутерришу с просьбой насчет пленных

Зеленский обратился к Гутерришу с просьбой насчет пленных Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить выполнение Россией норм международного права в отношении к украинским пленным.
В регионе
18 августа 2022 г. 23:13
Зеленский обратился к Гутерришу с просьбой насчет пленных

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить выполнение Россией норм международного права в отношении к украинским пленным.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Я призвал господина генсека применить все возможности ООН, чтобы обеспечить выполнение Россией всех норм международного права в отношении пленных. Мы обсудили направление миссии в Еленовку", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что необходимо установить полную правду про теракт в Еленовке, во время которого погибли около 50 украинских военнопленных.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zelenski Quterreşə əsirlərlə bağlı müraciət edib

Самое важное

Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
17 августа 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
17 августа 2022 г. 10:16
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 18:20
У первой леди США диагностирован коронавирус
У первой леди США диагностирован коронавирус
16 августа 2022 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi