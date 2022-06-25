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Зеленский о требованиях для членства в ЕС: нас это не пугает, мы выполнили сотни заданий

Зеленский о требованиях для членства в ЕС: нас это не пугает, мы выполнили сотни заданий Украина не должна приуменьшать заслуги перед тем, как стала кандидатом в ЕС.
В регионе
25 июня 2022 г. 03:21
Зеленский о требованиях для членства в ЕС: нас это не пугает, мы выполнили сотни заданий

Украина не должна приуменьшать заслуги перед тем, как стала кандидатом в ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что семь требований для вступления в ЕС не должны стать проблемой, ведь Украина сделала намного больше.

"Разве нас это пугает? Нет. Перед этим успешно выполнили сотни таких. Мы точно преодолеем этот путь... Были времена, когда не могли вечером взять билет и утром полететь в Европу. Стояли в очередях, документы, визы, куча бумажек, которые мы носили в файлике, которые требовали от нас все чиновники, которые никак отчитывались переда нами электронные декларации... однако мы все изменили", - заявил Зеленский.

Президент напомнил о приватизации, земельной реформе, открытых избирательных списках, децентрализации, НАПК, госуслугах в интернете, общем промышленном пространстве, промышленном безвизе, деолигархизации.

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