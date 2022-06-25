Зеленский о требованиях для членства в ЕС: нас это не пугает, мы выполнили сотни заданий

Зеленский о требованиях для членства в ЕС: нас это не пугает, мы выполнили сотни заданий

Украина не должна приуменьшать заслуги перед тем, как стала кандидатом в ЕС.

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