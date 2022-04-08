Зеленский о переговорах с Россией: Мы на коленях просить о встрече не будем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не будут на коленях просить новую встречу с Россией для переговоров. Глава государства добавил, что для прекращения войны нужно желание Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не будут на коленях просить новую встречу с Россией для переговоров. Глава государства добавил, что для прекращения войны нужно желание Москвы.

Как передает Report, об этом в интервью индийскому СМИ Republic Media Network заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что было бы лучше, чтобы уже с пулом этих договоренностей (о гарантиях безопасности - ред.) встречаться с РФ, чтобы не просто была встреча ради встречи, а была какая-то конкретика", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что украинская сторона не против, чтобы переговорный процесс проходил в параллельном формате. По его словам, это лучше, чем ожидать встречу через год или два.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы война продолжалась так долго. Однако, по его словам, в любой войне есть несколько сторон и здесь важно, чтобы было желание со стороны Москвы.

"Ибо на коленях никто их просить о встрече, о звонках, о завершении войны никто не будет", - подытожил Зеленский.