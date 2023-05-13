Зеленский о контрнаступлении: Первые важные шаги будут вскоре

Первые важные шаги украинского контрнаступления состоятся "вскоре".

Первые важные шаги украинского контрнаступления состоятся "вскоре".

Как передает Report, об этом в интервью итальянским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ. Я не могу вам ответить (где и когда начнется контрнаступление - ред.). Но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует.

Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре".

В то же время, президент подчеркнул, что его откровенность в вопросе о конкретном месте и времени начала контрнаступления "не поможет Украине, а будет мешать".