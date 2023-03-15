Зеленский о Бахмуте: уничтожать противника максимально

Позиция всей Ставки верховного главнокомандующего по Бахмуту – усиливать это направление и уничтожать оккупантов вокруг города.

Позиция всей Ставки верховного главнокомандующего по Бахмуту – усиливать это направление и уничтожать врага вокруг города.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел заседание Ставки. Доклады Главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание – ОСУВ "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать врагов максимально", - отметил Зеленский.

По его словам, также в ходе Ставки генерал Александр Тарнавский докладывал о "Таврии" – часть донецких и южных направлений. Генерал Эдуард Москалев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса", а генерал Сергей Наев – по "Северу".