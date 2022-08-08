О нас

Зеленский: Новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров

Зеленский: Новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров Новые так называемые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для Российской Федерации возможность переговоров и с Украиной, и с цивилизованным миром.
В регионе
8 августа 2022 г. 04:18
Зеленский: Новые референдумы закроют для РФ возможность переговоров

Новые так называемые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для Российской Федерации возможность переговоров и с Украиной, и с цивилизованным миром.

Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", - отметил он.

По его словам, позиция украинского государства в этом вопросе остается прежней.

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", - добавил Зеленский.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Yeni "referendumlar" Rusiya üçün danışıqlar imkanının qarşısını alır

Другие новости из категории

Эрдоган: Турция будет поддерживать мир и стабильность в Сомали
Эрдоган: Турция будет поддерживать мир и стабильность в Сомали
8 августа 2022 г. 02:23
Министр: Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения условий
Министр: Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения условий
7 августа 2022 г. 22:56
Двое военнослужащих ВС Армении скончались при неизвестных обстоятельствах, еще один утонул
Двое военнослужащих ВС Армении скончались при неизвестных обстоятельствах, еще один утонул
7 августа 2022 г. 21:48
МИД Грузии выступил с призывом к России
МИД Грузии выступил с призывом к России
7 августа 2022 г. 16:59
Четыре судна с продовольствием покинули территориальные воды Украины
Четыре судна с продовольствием покинули территориальные воды Украины
7 августа 2022 г. 16:28
Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ
Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ
7 августа 2022 г. 15:39
Турецкая армия нейтрализовала 13 террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 13 террористов на севере Сирии
7 августа 2022 г. 14:33
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2
7 августа 2022 г. 14:09
Разведка Британии сообщила о ликвидации по меньшей мере 10 генералов РФ в Украине
Разведка Британии сообщила о ликвидации по меньшей мере 10 генералов РФ в Украине
7 августа 2022 г. 13:45
В РФ впервые с марта COVID-19 за сутки заболели 20,3 тысячи человек
В РФ впервые с марта COVID-19 за сутки заболели 20,3 тысячи человек
7 августа 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi