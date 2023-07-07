Зеленский: Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Приветствую признание Палатой представителей Голландии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения таких страшных преступлений", - написал он.

Зеленский также выразил признательность Нидерландам "за сильную и комплексную поддержку в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира".

Советские власти устроили в Украине искусственный голод в 1932-1933 годах. Еще в 2006 году Верховная рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.

При этом после начала полномасштабной войны России против Украины рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом активизировалось во многих странах. Соответствующие декларации уже приняли парламенты Британии, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии, Люксембурга и Хорватии.