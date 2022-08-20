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Зеленский: Ни один ракетный удар РФ не останется без ответа

Зеленский: Ни один ракетный удар РФ не останется без ответа Ни один ракетный удар России по украинским городам не останется без ответа.
В регионе
20 августа 2022 г. 01:45
Зеленский: Ни один ракетный удар РФ не останется без ответа

Ни один ракетный удар России по украинским городам не останется без ответа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"И хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов Украины, которые подвергаются постоянным жестоким обстрелам со стороны России. Харьков, Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области... Все, кто переживает этот постоянный ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и выполняет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не спрячется", - подчеркнул Зеленский.

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