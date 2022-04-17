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Зеленский: Нет никаких гарантий, что РФ после захвата Донбасса не попытается захватить Киев

Зеленский: Нет никаких гарантий, что РФ после захвата Донбасса не попытается захватить Киев Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать территории в восточной части страны ради окончания войны с Россией. Он добавил, что украинские военные готовы сразиться с российскими войсками на Донбассе в битве, которая может
В регионе
17 апреля 2022 г. 17:55
Зеленский: Нет никаких гарантий, что РФ после захвата Донбасса не попытается захватить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать территории в восточной части страны ради окончания войны с Россией. Он добавил, что украинские военные готовы сразиться с российскими войсками на Донбассе в битве, которая может повлиять на ход всей войны.

Как передает Report, об этом сказал он в интервью CNN.

"Вот почему для нас очень важно не позволить им, стоять на своем, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны. Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что у Украины нет никаких гарантий, что Россия не попытается снова захватить Киев, если ей удастся захватить Донбасс.

"Поэтому мы понимаем, что, то что мы их отбили, и они ушли, и они убегали от Киева - с севера, из Чернигова и с этого направления - это не значит, что если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше к Киеву", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: “Rusiya Donbasdan sonra Kiyevə hücum edəcək"

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